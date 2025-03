Zaryzykowali, legendarny trener się dziwi. 14 milionów w kasie i taka dziura w składzie

20:6, tak przed rokiem wyglądała finałowa rywalizacja INNPRO ROW-u Rybnik i Abramczyk Polonii Bydgoszcz na pozycjach juniorskich. Młodzież ROW-u zmiażdżyła swoich rówieśników z Bydgoszczy, przesądzając sprawę awansu. Nic dziwnego, że w tym roku eksperci spodziewają się powtórki, czyli tego, że młodzi znowu rozdadzą karty w finale.

Trener Zmarzlika się dziwi. Ratajczak mógł załatwić sprawę

Zapytaliśmy przedstawicieli faworytów do wygrania ligi, czy oni mają teraz w składzie juniorów, którzy w finałowym dwumeczu byliby w stanie zdobyć 20 punktów. - Pracujemy nad tym, żeby tak było - odpowiedziano nam zgodnie w Lesznie, Bydgoszczy, ale i w Rzeszowie, bo Texom Stal uchodzi za trzecią siłę. Reklama

- Ja to się dziwię Unii, że oddała Damiana Ratajczaka. Z nim mogłaby wygrać ligę w cuglach - zauważa legendarny trener Stanisław Chomski. - Też się dziwię - mówi nam prezes Abramczyk Polonii Jerzy Kanclerz, który sam też jednak oddał dobrego zawodnika do Stali. Chodzi o Franciszka Majewskiego. - To już stało się w połowie poprzedniego sezonu. Nie łapał się, więc go wypożyczyliśmy, a teraz sprzedaliśmy definitywnie. Ja jestem taki, że nie lubię robić ludziom kłopotów - mówi nam Kanclerz.

Stal Rzeszów wzięła trenera od cudów

Tyle że Polonia sobie zrobiła kłopot, bo Majewski to w tej chwili wielka nadzieja Stali na wyrzucenie kogoś z wielkiej dwójki z finału Metalkas 2 Ekstraligi. W Rzeszowie dodatkowo zatrudnili trenera Adriana Gomólskiego, czyli człowieka, który stał za cudowną przemianą juniora ROW-u Pawła Trześniewskiego w ubiegłorocznym finale.

- Adrian ma twardą i dobrą rękę do juniorów. Dzięki Trześniewskiemu ROW jest w Ekstralidze, a wszyscy wiemy, kto postawił Pawła na nogi. Majewski ma papiery, Wiktor Rafalski także, a mamy jeszcze innych, których, taką mamy nadzieję, nasz nowy trener wyprowadzi na szerokie wody - opowiada menedżer Stali Paweł Piskorz. Reklama

Reklama Grigor Dimitrov - Carlos Alcaraz. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Trener Polonii Bydgoszcz szczery do bólu. Chce to zmienić

- Ja już od jutro biorę się z młodymi do roboty - zdradza trener Polonii Tomasz Bajerski. - Nowak rok temu potrafił pokazać plecy Pedersenowi, Andrzejewski też ma papiery, a jest jeszcze Maroszek, nasz zdolny 16-latek. Jak mam być szczery, to teraz najlepszych juniorów mają na papierze Wilki, ale po finałach, na to liczę, wyjdzie, czyja młodzież jest najlepsza. Oby to była nasza.

Nie byłoby całej tej dyskusji, jakby dysponująca budżetem na poziomie 14 milionów FOGO Unii zostawiła Ratajczaka. Wicemistrz świata i mistrz Europy, to piekielnie zdolny żużlowiec. - Zaryzykowaliśmy, ale głęboko wierzę w to, że za kilka miesięcy powiemy, że ryzyko się opłaciło. My z pełną świadomością zgodziliśmy się na wypożyczenie Damiana do Ekstraligi, bo chcieliśmy dać szansę naszym zdolnym szesnastolatkom - mówi dyrektor Unii Sławomir Kryjom.

FOGO Unia Leszno pokazała ułańską fantazję

- Kacper Mania i Emil Konieczny kiedyś muszą zacząć. Tak samo było w przeszłości z Kuberą i Smektałą. Za tamto nas chwalili, stąd teraz ta odważna decyzja. Mania to w końcu gwiazda SGP3, Konieczny też ma talent. Jakby co, to zabezpiecza ich Antek Mencel, członek kadry narodowej z pewnym doświadczeniem - zauważa Kryjom. Reklama

W sumie to każdy z klubów trochę z juniorami eksperymentuje. Najlepiej na papierze wygląda młodzież Cellfast Wilków Krosno, ale ta drużyn jest traktowana przez ekspertów, jak czwarta siła. Jednak Polonia, Unia i Stal mają większe gwiazdy w składzie. - Wiedząc, że z juniorami trzeba będzie trochę popracować, celowo zbudowaliśmy mocny seniorski zestaw - przyznaje prezes Polonii, ale Unia ze Stalą zrobiły to samo. Różnice w sile tych drużyn na seniorce są niewielkie, więc finalnie i tak pewnie zdecyduje młodzież.

Damian Ratajczak w zawodach indywidualnych. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Franciszek Majewski i Franciszek Karczewski. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski