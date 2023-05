Żarty z duńskiej gwiazdy. Holder wytknął mu wady?

Zwrócił ostatnio uwagę na wyniki GP w Warszawie. Tam kilku do tej pory dobrze jeżdżących totalnie sobie nie poradziło. Wśród nich był na przykład Leon Madsen, który zawsze umiał skorzystać z dziurawego toru i rokrocznie "psim swędem" robił dobry wynik. Wielce prawdopodobne, że to właśnie jego Holder miał na myśli, mówiąc że niektórzy nie radzą sobie na takich torach. Oczywiście Chris nie zwrócił się do nikogo personalnie, ale można domniemywać w kogo uderzał .

Jego brat był tam gwiazdą

Chris jakiś czas temu też był w GP, ale wypadł z niego po kilku kiepskich latach. Można jednak powiedzieć, że jest zawodnikiem spełnionym, bo przecież w 2012 roku zdobył złoty medal. Choć Holder wtedy należał do ścisłej światowej czołówki, to jednak mistrzostwo świata było sporą niespodzianką. Nigdy więcej już tego nie powtórzył. Mówi się, że spory wpływ miały na to dwa czynniki: poważna kontuzja oraz straszny upadek jego przyjaciela, Darcy'ego Warda. Po tych wydarzeniach Holder nie wrócił do formy.