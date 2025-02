Żarty się skończyły. To dla Polaka ostatnia deska ratunku

To koniec taryfy ulgowej dla Jakuba Miśkowiaka. Były mistrz świata juniorów będzie kończył teraz 24 lata, co oznacza, że w 2026 roku przestanie być zawodnikiem U24. Ostatnie dwa sezony Polak miał kiepskie. W tym roku będzie miał ostatnią szansę, aby pokazać na ile go stać. Nowy klub daje nadzieję, że nastąpi znacząca poprawa. Jeżeli tego nie zrobi to może wylecieć z PGE Ekstraligi, co będzie wiązało się także z gorszymi zarobkami.