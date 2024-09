Żarty się skończyły, gwiazdorzy dostali wezwania. Polski klub ma podejrzenia

Włókniarz obliczył straty na 3,2 miliona złotych

Już w trakcie sezonu pojawiały się wątpliwości dotyczącego tego, jak wydatkowane są pieniądze, które zawodnicy dostają za tzw. podpis. Zresztą regulamin stanowi, że to jest kasa na przygotowanie do sezonu. - Wiadomo, że jeśli zawodnik zachowuje się normalnie, stara się i profesjonalnie traktuje swoje obowiązki, to my nie sprawdzamy, na co idą pieniądze. Teraz jesteśmy zmuszeni, by to zrobić. To nie będzie nic nadzwyczajnego, bo wiem, że inne kluby regularnie robią taki sportowy audyt - przekonuje prezes Świącik.