Zarobili na nich krocie. Życie jest jednak przewrotne

Kacper Pludra i Krzysztof Sadurski, to dwa objawienia pierwszych spotkań sezonu 2023. Sadurski ma średnią lepszą niż wicemistrz świata Patryk Dudek. Za jego plecami w klasyfikacji średnich są też takie nazwiska, jak Jack Holder, Max Fricke czy Mateusz Cierniak. Sadurski to numer 25. na liście średnich.

Duże nazwiska za plecami Pludry

Pludra jest niżej, na 39. miejscu, ale i on ma za plecami wielkie nazwiska. Kolegę z GKM-u Gleba Czugunowa, medalistę cyklu Grand Prix Jarosław Hampela, czy mistrza świata juniorów Jakuba Miśkowiaka.

Sadurski i Pludrą są w tym roku widoczni. Jadą szybko, dynamicznie i zbierają punkty. Dorobek Pludry w kolejnych spotkaniach, to 3+1 (Włókniarz), 6+1 (Stal), 4 (Unia) i 8+1 (Wilki). Zawodnik zdobył już trzy trójki, a punktował w 12 z 18 wyścigów. Gdyby nie głupi i brutalny, choć niezamierzony faul (to była raczej brawura, błąd jeździecki) na Chrisie Holderze, to Pludra mógłby być wniebowzięty.