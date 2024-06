Zarabiał u nich miliony, a teraz ich pogrążył. Zrobił to bez żalu

PGE Ekstraliga. Falubaz Zielona Góra. Przemysław Pawlicki w końcu bohaterem

O Pawlickim powiedziano i napisano już sporo. W tym sezonie niekoniecznie dobrze, bo zdarzało się, że nie wytrzymywał ciśnienia lub po prostu punktował zbyt słabo. Przypominał wręcz siebie z najgorszych momentów w barwach GKM-u. Kto wie, czy mecz w Grudziądzu nie będzie jednak momentem zwrotnym.



- Miałem trochę informacji na temat tego toru, więc starałem się pomagać chłopakom na tyle, ile tylko się dało. Jeżdżąc w GKM-ie sam miałem inne silniki, a wiadomo, że nie zawsze tak samo się je ustawia. Tym bardziej że już dwa lata minęły od mojego ostatniego pobytu w Grudziądzu - powiedział żużlowiec na antenie Canal+.



Pawlicki następnie kontynuował swoją wypowiedź. - Widać, że jednak jeśli jest dobry silnik, to ustawienia sprzed lat również działają, tylko trzeba nad tym delikatnie popracować. Przyjeżdżając do Grudziądza, wiedziałem, że będzie ciężko, ale w trakcie zawodów nigdy nie myślisz o tym, żeby się poddać. Przy -10 wiedzieliśmy, że będziemy szarpać, ile tylko się da, żeby wywieźć, chociaż punkt bonusowy. Udało się go wyrwać, ale nie udało się wygrać meczu - dodał.