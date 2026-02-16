Zarabia dwa razy więcej niż cały klub. Brytyjczycy w szoku ws. Zmarzlika

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że kontrakty w polskiej elicie to absolutny kosmos. Kwoty rzędu miliona złotych za sam podpis i 10 tysięcy za każdy zdobyty punkt stały się dla czołówki standardem. Na Wyspach Brytyjskich takie stawki brzmią jak scenariusz z gatunku science-fiction.

Zmarzlik zarabia więcej niż całe Poole Pirates!

Szczególne wrażenie na brytyjskim promotorze zrobiły szacunkowe zarobki najlepszego żużlowca globu, Bartosza Zmarzlika. Nieoficjalnie mówi się, że kapitan Orlen Oil Motoru Lublin mógł zainkasować za sezon nawet 5-6 milionów złotych. Wydaje się to sporo, jednak kilku zawodników przebiło już granicę trzech milionów. Wobec tego naturalnym byłoby, gdyby Zmarzlik mógł otrzymywać więcej.

- To, co zarobił w zeszłym sezonie, jest dwukrotnie większe niż całkowite przychody Poole Speedway - ujawnia zszokowany Ford na łamach Speedway Stara. - Skoro są zawodnicy, którzy zarabiają dwa razy więcej niż cały klub, jak można oczekiwać, że będziemy konkurencyjni? - dodaje.

Dla przypomnienia kiedyś jak zawodnicy wyjeżdżali na Wyspy, to mogli czuć się jak pączki w maśle. Szczególnie w latach PRL-u, kiedy któryś z polskich zawodników otrzymał zgodę na wyjazd. Tam żużlowcy poznawali o wiele lepszy sprzęt, a dodatkowo mogli sobie odłożyć.

Promotor nie wini zawodników

Złote czasy, gdy gwiazdy startowały w trzech ligach tygodniowo, wydają się odchodzić powoli w niepamięć. Dziś wystarczy im lukratywny kontrakt w Polsce, by zabezpieczyć swoją przyszłość. Ford zaznacza jednak, że nie ma do żużlowców pretensji o to, że wybierają polskie pieniądze.

- Nie jest to żadna krytyka zawodników, bo gdybym mógł zarabiać więcej, to bym zarabiał więcej. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Zawodnicy przyjmą wszystko, co zostanie im zaproponowane - analizuje trzeźwo Brytyjczyk.

Telewizyjne eldorado nad Wisłą

Skąd bierze się ta różnica? Przede wszystkim z gigantycznego kontraktu telewizyjnego. Matt Ford nie ukrywa, że Brytyjczycy nie mają w tym starciu żadnych szans.

- Umowa telewizyjna Ekstraligi jest warta dla każdego klubu w Polsce więcej pieniędzy, niż ja otrzymałem w ciągu 20 lat z tytułu transmisji telewizyjnych w Wielkiej Brytanii. Pieniądze tam są ogromne - przyznaje bezradnie działacz.

Czy w przyszłości ten finansowy balon pęknie i stawki w Polsce spadną, zmuszając gwiazdy do powrotu na Wyspy? Na razie nic na to nie wskazuje, a PGE Ekstraliga pozostaje żużlowym odpowiednikiem NBA.

