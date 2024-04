Zapytaliśmy Zmarzlika, czy wróci do Gorzowa. Tak odpowiedział

Nie zgadza się z Artiomem Łagutą

- Nieco skromniej na to patrzę. Dla mnie każdy rok jest nowym sezonem. Cieszę się z tego, co zdobyłem do tej pory. To mnie nie do końca zadowala. Kocham jeździć na motocyklu i to jest największą motywacją. Do każdego sezonu podchodzę podobnie, głowa jest otwarta na nowe rozwiązania. Żużel jest dynamiczny i wiele składowych decyduje o tym, jakim zawodnikiem się jest. Kluczowe jest to, by być powtarzalnym w cyklu Grand Prix - powiedział Bartosz Zmarzlik.