Zapytaliśmy Woffindena o sytuację z kibicem. Tak odpowiedział

Próbował nowinki. Wraca do sprawdzonych ustawień

Nie wiem, czy pasek działa lepiej na dystansie. Nie widzę żadnej różnicy. Dla mnie to jest to samo. Miałem okazję podczas półfinału przetestować to nowe rozwiązanie, a jestem taki, że lubię próbować nowych rzeczy. Być może nie powinienem tego testować podczas tak ważnej imprezy, ale to był półfinał. Na finałową batalię wracam do optymalnych ustawień

Męczarnie mistrza świata w Grand Prix

- W GP muszę po prostu walczyć najmocniej, jak umiem. Chcę wrócić na topowy poziom. W tym roku w cyklu GP popełniłem wiele błędów, które dotyczyły przede wszystkim wyborów silników. Bywało tak, że zbyt długo używałem silnika, próbując go dopasować. W Niemczech choćby po kwalifikacjach powinienem odpuścić silnik, na którym startowałem, a tak, czy inaczej go używałem podczas zawodów. Pojechałem na nim dwa wyścig. Był gównia... Następnie zmieniłem motocykl i w trzech stratach zrobiłem 7 punktów. To było jednak zbyt późno. Każdego dnia, gdy tylko wsiadam na motocykl, uczę się. Uczę się motocykla, sportu, ustawień, silników. Uważam, że to ważne, bo gdy przyjdzie taki dzień, kiedy przestanę się uczyć, to będzie oznaczać koniec kariery. W tym roku nie awansowałem do finału w GP. To niedopuszczalne.