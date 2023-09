Zapytaliśmy trenera, czy klub wywarł presję na mistrzu świata, by jechał z kontuzją. Tak odpowiedział

Tai Woffinden w telewizyjnym wywiadzie przed meczem powiedział, że w ogóle nie powinien w rewanżowym spotkaniu DMP wystąpić, czym rozpętał dyskusję. Prezes Sparty, Andrzej Rusko powiedział w Magazynie PGE Ekstraligi na antenie Canal+ Sport 5, że Brytyjczyk robi z siebie bohatera i z taką kontuzją po trzech tygodniach powinien normalnie jeździć. Po meczu Sparty z Motorem zapytaliśmy trenera wrocławian, Dariusza Śledzia, czy klub wywarł presję na Woffindenie, by ten wystąpił w meczu. Odpowiedź była wymijająca.

- Myślę, że Tai chciał pomóc drużynie i podziękować kibicom. To ikona tego klubu i pamiętajmy o tym, wręcz legenda. Dziękuję za wszystko, co robi dla tego klubu. To bardzo ważny zawodnik dla tej drużyny i stanął na porządku zadania - powiedział Dariusz Śledź, pozostawiając praktycznie bez odpowiedzi zadane pytanie.