Zapytaliśmy gwiazdora o transfer. Wymowna reakcja, rozstanie się z klubem?

Zgodnie z informacjami, do których dotarł Dariusz Ostafiński z Interii, Max Fricke po zakończeniu bieżącego sezonu opuści Zooleszcz GKM Grudziądz i wróci do Betard Sparty Wrocław. Australijczyk reprezentował barwy Sparty w latach 2018 - 2020. We Wrocławiu będzie miejsce po Taiu Woffindenie, który pożegna się ze stolicą Dolnego Śląska.