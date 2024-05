Zapytaliśmy gwiazdę o wypadek samochodowy, odpowiedź szokuje

~ mówi Martin Vaculik, choć wiadomo, że do zdarzenia z pijanym kierowcą doszło.

Nie będę tego komentować, nie wiem kto o tym powiedział. To nie wyszło z moich ust. Wie wiem kto i po co takie coś opowiada

- Nie będę się do tego odnosić. To niepotrzebne - powiedział wyraźnie zirytowany Vaculik.

Ponownie chce zdobyć medal mistrzostw świata

Po nieudanym rozpoczęciu cyklu Grand Prix w wykonaniu Martina Vaculika, Słowak zaczarował Warszawę i niewiele zabrakło mu to pierwszego w tym sezonie podium. W takiej formie Vaculik wciąż może bić się o medale mistrzostw świata. Obrona brązowego medalu sprzed roku to realny scenariusz.

- Jestem zadowolony z występu. Zdobyłem cenne punkty do tabeli. Czwarte miejsce jest takie, że podium było na wyciągnięcie ręki i chciałoby się więcej. Patrzę na to pozytywnie jednak. Czułem cały czas się dobrze. Chcę cieszyć się jazdą. Wiem, że mogę ponownie zdobyć medal mistrzostw świata. Dam z siebie wszystko, a na ile to wystarczy, zobaczymy - komentuje w rozmowie z Interią Martin Vaculik.