Zapracował na grubą podwyżkę. Pierwszy kontrakt już pewny

Robert Kościecha schedę pierwszego trenera GKM-u Grudziądz objął po Januszu Ślączce (ten przeniósł się do Włókniarza Częstochowa). Wcześniej pracował z młodzieżą zbierając świetne recenzje. Zresztą już przed rokiem można było zauważyć, że podczas meczów ligowych PGE Ekstraligi wszędzie było go pełno. Zarażał pracowitością i zaangażowaniem. W ten sposób zapracował na zaufanie działaczy, którzy powierzyli mu prowadzenie drużyny w bieżących rozgrywkach.

Robert Kościecha dostanie nowy kontrakt w GKM-ie Grudziądz

- Jestem bardzo zadowolony z pracy Roberta. Dobrze się z nim dogadujemy. Podkreślam to od kilku lat, że wprowadza bardzo fajną atmosferę w klubie. Ma dobre podejście do juniorów i seniorów. Tegoroczny debiut w roli szkoleniowca pierwszej drużyny to potwierdza. Nawet, gdy byliśmy w kryzysie po kilku porażkach, to potrafił podnieść chłopaków, zadbać o atmosferę i wrócić na zwycięską ścieżkę - ocenił w superlatywach trenera Kościechę.