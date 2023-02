Zapomnijcie o Krychowiaku. Ma już godnego następcę!

Zapomnijcie o Grzegorzu Krychowiaku. Oto nadciąga Mateusz Cierniak, który ze swoją miłością do kupowania i gromadzenia butów oraz ubrań wkrótce przebije piłkarza reprezentacji Polski. Tylko czekać aż zacznie pokazywać ulubione modele ze swojej kolekcji w mediach społecznościowych.

Cierniak opowiada, skąd wzięło się u niego zamiłowanie do butów

O swoim zamiłowaniu do butów Cierniak opowiedział w rozmowie z Natalią Pietruchą na fanpage’u żużlowej reprezentacji Polski. - Mega dużo par zgromadziłem w swojej kolekcji. Cały czas gromadzę. Nie ma w tym historii. To się zaczęło w gimnazjum. Miałem 13, 14 lat. Rozmawialiśmy ze znajomymi i zacząłem się w to wkręcać - opowiada Cierniak.