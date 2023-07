Zapomniana legenda Wimbledonu. Zdobył siedem tytułów

Kiedyś Wimbledon to był nie tylko tenisowy turniej wielkiego szlema na trawie, ale i mecze żużlowej drużyny Wimbledon Dons. Jednej z najważniejszych w kraju. Klub zdobył 7-tytułów mistrza Anglii w czasach, gdy liga na Wyspach była najlepsza na świecie. W drużynie jeździły największe gwiazdy czarnego sportu: Ivan Mauger, Barry Briggs i Ronnie Moore. Każdy z nich miał na koncie więcej niż jeden tytuł. I aż trudno uwierzyć w to, że od 18 lat na żużlowym obiekcie Wimbledonu nie dzieje się nic, choć byłe gwiazdy bardzo by chciały, żeby speedway tam wrócił.