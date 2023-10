Zapłakany Zmarzlik dzwonił do prezydenta FIM. Ciąg dalszy skandalu z polskim mistrzem

Bartosz Zmarzlik w minioną sobotę w Toruniu cieszył się z czwartego tytułu mistrza świata. Niewiele jednak brakowało, by to złoto stracił na ostatniej prostej. Wszystko przez absurdalne wykluczenie z przedostatniej rundy Grand Prix w Danii. Tam wyrzucono go za nieregulaminowy strój w kwalifikacjach. Jury nie zmieniło decyzji nawet po telefonie prezydenta FIM Jorge Viegasa. W Toruniu Viegas na zamkniętym spotkaniu powiedział ludziom odpowiedzialnym za wykluczenie Zmarzlika, co o tym myśli. Zapadła też ważna decyzja.