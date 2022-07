Zapłacą krocie, ale znowu będzie wielka impreza na PGE Narodowym

Tegoroczna runda Grand Prix 2022 na PGE Narodowym zakończyła się finansową stratą. Problem wziął się, stąd, że impreza była dwukrotnie przekładana. Pierwotnie miała się odbyć w 2020 roku. Bilety sprzedawano już pod koniec 2019 roku. Finalnie okazało się, że tamte ceny nijak nie przystawały do kosztów, które przez 2 lata drastycznie wzrosły.

PZM zdecydowany na zakup praw do Grand Prix 2023

Tuż po zakończeniu GP Warszawy 2022 prezes PZM Michał Sikora nie potrafił odpowiedzieć, czy za rok będzie kolejny turniej. Teraz już jednak wiemy, że związek jest zdecydowany na to, by go zrobić.