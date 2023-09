Zapaść gwiazd Włókniarza. Co się z nimi dzieje?

Mikkel Michelsen i Maksym Drabik rozczarowują w rundzie play-off. Policzyliśmy średnie obu zawodników uwzględniając mecze półfinałowe i pierwsze starcie o brązowy medal. Trzeba przyznać, że nie wygląda to dobrze. Duńczyk legitymuje się średnią 1,375 pkt./bieg, zaś Polak 1,230. To bardzo niepokojące dane dla częstochowian, bo mówimy przecież o żużlowcach, którzy powinni ciągnąć tę drużynę.

Gwiazdy ciągną Włókniarza poza strefę medalową

Liczby to jedno, ale niepokoić może także wizualnie jazda obu zawodników. Michelsen jest totalnie pogubiony. Ma przebłyski dobrej formy, ale zdarzają mu się zdecydowanie rzadziej niż wpadki. Drabik też nie przypomina siebie w optymalnej formie. A skutecznej jazdy tych żużlowców Włókniarz potrzebuje niczym tlenu. Już w sobotę podejmie u siebie For Nature Solutions Apatora Toruń w rewanżowym meczu o brąz. Trzeba odrobić 10 punktów, co łatwe nie będzie. A brak medalu będzie wielką porażką częstochowian. Apetyty sięgały przecież nawet finału.