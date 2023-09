Zapaść duńskiego gwiazdora. Co się stało?

To nie jest ten sam Mikkel Michelsen, co przed rokiem. Duńczyk ma w tym sezonie wyraźny kryzys, który odczuwalny jest nie tylko w wynikach osiąganych w Grand Prix, ale także w polskiej lidze. Znacznie słabiej prezentuje się w barwach Tauron Włókniarza Częstochowa niż w zeszłym roku jeszcze jako kapitan Platinum Motor Lublin.

Oto przyczyna słabszej formy Mikkelsena

Na początku garść statystyk. Sezon 2022 należał do Duńczyka. W polskiej PGE Ekstralidze miał szóstą średnią - 2,229 pkt./bieg. Był wówczas najlepszym zawodnikiem złotego Motoru Lublin. Tak dobra postawa sprawiła, że był łakomym kąskiem na rynku transferowym. Ostatecznie skończyło się na tym, że trafił do Włókniarza Częstochowa, gdzie miał być liderem obok Leona Madsena. Co prawda faktycznie jest obecnie drugą siłą w zespole, ale jego forma daleka jest od idealnej. Widać to dobrze po średniej, która spadła do poziomu 2,022 pkt./bieg.