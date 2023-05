Zapalili mu czerwone światło. Z transferu nici?

ZOOleszcz GKM Grudziądz już wypożyczył do 1. Ligi Norberta Krakowiaka, ale wciąż ma nadwyżkę seniorów w składzie. Rozmowy o wypożyczeniu do niższej ligi Mateusza Szczepaniaka zostały jednak zawieszone, bo w ekstraligowym klubie nie wiedzą, co będzie z Nickim Pedersenem.