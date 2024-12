Zapadła decyzja ws. wicemistrza świata. Kibice znów mogą być wściekli

Unia podpisała nowy kontrakt z Ratajczakiem

I Unia podpisała nowy kontrakt z Ratajczakiem, przedłużając dotychczasowy o rok. Na mocy tej umowy 19-latek ma startować w Lesznie do końca października 2026 . W przyszłym roku będzie jednak wypożyczony do Stelmet Falubazu Zielona Góra.

Unia długo zastanawiała się nad tym, co zrobić z Ratajczakiem. Gdyby zajęła miejsce Stali w PGE Ekstralidze, to w ogóle nie byłoby tematu wypożyczenia. Jazda w Metalkas 2 Ekstralidze oznacza jednak, że do kasy klubu z Leszna nie wpłynie 7 milionów z umowy telewizyjnej.