Zaoszczędzą 3,5 miliona złotych, wyciekły plany. Skreślą najdroższą gwiazdę

Stal Gorzów bez Andersa Thomsena? To możliwe

Chcą zatrzymać Martina Vaculika i Andrzeja Lebiediewa

Dlatego, jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, Stal chce się skupić na tym, by z obecnego składu zatrzymać Martina Vaculika i Andrzeja Lebiediewa. Z Łotyszem pewnie nie będzie większych kłopotów, ale Słowak (lub jego menedżer) kilka miesięcy temu, w trakcie rozmów w Lesznie, wyjawił, że od 2026 będzie startował w Orlen Oil Motorze Lublin . Nawet jeśli, to nic nie jest podpisane i Stal może spokojnie zabiegać o tego zawodnika.

Vaculik i Lebiediew to ma być szkielet. Do tego ma dojść zagraniczny U24. Kandydatów jest dwóch: Adam Bednar i Mathias Pollestad. Pierwszy ma być w tym roku rezerwowym w Stali, drugi jest na wypożyczeniu w Cellfast Wilkach Krosno. Jak mu dobrze pójdzie, to Gorzów weźmie go z powrotem.