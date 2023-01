Zamroczeni, połamani. Są lekarze, którzy na to nie pozwolą

Zawodnicy łamią kości, czy też doznają poważnych urazów głowy, ale jadą dalej. W żużlu to normalka. Jedni się tym ekscytują, nazywając żużlowców twardzielami, inni mówią o głupocie i ryzykowaniu zdrowiem i życiem sportowców. Ci ostatni dziwią się, jak to możliwe, że lekarz zawodów dopuszcza do startu zawodnika zamroczonego po upadku, choć jest on niebezpiecznie dla siebie i rywali. PZM chce to zmienić. Wraca temat lekarzy niezależnych.