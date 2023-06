To mówi trener Chomski, kiedy pytamy o otwarcie stadionu dla Zmarzlika

Kiedy dopytujemy, co będzie, jak już się zwróci, słyszymy to: - Nikt nikomu nie będzie robił pod górkę. Nie wiem tylko, czy będą możliwości - zauważa szkoleniowiec.

O co chodzi? - Grand Prix mamy 24 lipca, a 18 lipca jest mecz ligowy z Betard Spartą. Po spotkaniu nie mamy już prawa nikogo wpuścić. Czas jest zatem tylko przed ligowym meczem. Czyli w zasadzie jest tego czasu bardzo mało. Spotkanie ze Spartą może dostać status zagrożonego, co będzie oznaczać konieczność rozłożenia plandeki. Teoretycznie mamy środę, czwartek, piątek i sobotę, ale jeśli powiem, że w tym czasie musimy zrobić trening naszego zespołu i być może zabezpieczyć tor przed deszczem, to w najlepszym razie znajdzie się jedno okienko - przyznaje Chomski.