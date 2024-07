Zamieszanie w meczu polskiej ligi. Znany klub zagrał va banque

Texom Stal Rzeszów jest pierwszą drużyną, która w tym sezonie przegrała z Energą Wybrzeżem Gdańsk (41:48). Po jednym z wyścigów przedstawiciele beniaminka żużlowej Metalkas 2. Ekstraligi złożyli protest. Sędzia go przyjął i zweryfikował stan meczu. Przez to... pod koniec spotkania nie mogli zastosować rezerwy taktycznej. - Wiedzieliśmy, że gdańscy juniorzy mają opony bez homologacji - zdradził nam menedżer Paweł Piskorz. Rzeszowianie zagrali va banque, tym razem to się nie opłaciło.