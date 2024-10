Zamieszanie na wielkiej ceremonii. Kibice Motoru Lublin ratowali sytuację

W trakcie fety związanej z wręczeniem medali dla dwóch najlepszych drużyn sezonu 2024 zagrało prawie wszystko . Piękne podium, efektowne fajerwerki, podniosła muzyka, a w to wszystko wpasowali się kibice Orlen Oil Motoru Lublin.

Gdzie był Tai Woffinden. Nie zająknęli się o nim słowem

Kibice Orlen Oil Motoru szybko zauważyli, że coś tutaj nie gra i zaczęli skandować "Tai, Tai Woffinden", choć przecież nie o ich zawodnika chodziło. Ewidentnie jednak fanom z Lublina wydawało się jak najbardziej na miejscu, żeby wykrzyczeć nazwisko człowieka, który ze Spartą zdobywał medale i do tego srebra, które wrocławski klub zdobył w tym sezonie, też dołożył swoją cegiełkę.

Tak tłumaczy sytuację oficer prasowy Sparty

Trudno powiedzieć, komu tutaj zabrakło refleksji. Sparta całą sytuację tłumaczy nam tak. - Oczywiście, że jest medal dla Taia. Został on odebrany w Lublinie przez przedstawicieli naszego klubu. Tai nie odebrał tego medalu, bo nie było go w Lublinie. Poinformował nas, że nie może być. Nawet go nie ma w Polsce. Koniec historii - tłumaczy Adrian Skubis, oficer prasowy Sparty.