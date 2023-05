Zamieszają Polakami. Jednego wezmą, drugiego wyrzucą

Polscy seniorzy beniaminka 1. Ligi Żużlowej zawodzą. Zarówno Adrian Cyfer, jak i Adrian Gała. Pierwszy ma problemy sprzętowe, drugi nie potrafi sobie poradzić z poznańskim torem. Ten wybitnie mu nie pasuje. No i to jest duży kłopot. Bo jak tu być mocnym ogniwem PSŻ, jak domowy tor nie leży.

Los Gały przesądzony. Cyfer dostanie szasnę

Jeśli PSŻ załatwi Norberta Krakowiaka, to Gała dostanie wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Zostanie Cyfer, który może być solidnym ogniwem, o ile mocniej popracuje nad regulacją silników. Ma jednostki napędowe od Ryszarda Kowalskiego i Joachima Kugelmanna (czyli jest dobrze zaopatrzony), ale na jakieś sensowne zdobycze punktowe się to nie przekłada.

Cyfer ma szczęście, że jest Polak słabszy od niego, a kasa nie jest z gumy. W innym razie on też mógłby pakować walizki, bo na rynku jest kilku wolnych zawodników do wzięcia. Choćby Adrian Miedziński. Jednak nie tylko on. Mateusz Szczepaniak, który związał się z GKM-em też chce zmienić klub.