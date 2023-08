Maksym w trakcie wyścigu jest kopią ojca. Przypomina go sylwetką, przypominał go też na początku kariery w parku maszyn, kiedy Sławomir był dla niego wzorem. Używał prostych słów. Wszystko zmienił ich konflikt i zawieszenie (od tego czasu mówi prozą, używa trudnych, czasami niezrozumiałych słów). Podczas jednego ze spotkań w sezonie 2018 Sławomira zabrakło w teamie syna. Wydawało się, że to tylko krótki zgrzyt i panowie szybko się pogodzą.

Szybka Kontra. Czy to będzie zbawiciel? Może odmienić tę drużynę. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Nic z tych rzeczy. Z biegiem czasu ich relacje jeszcze bardziej się pogorszyły. Były złe do tego stopnia, że przed rokiem rozmawiali ze sobą... na oczach całej żużlowej Polski (Sławomir udzielił wywiadu, a Maksym odpowiedział w poście na Instagramie). Dotyczyło to powrotu młodego Drabika do Włókniarza oraz ich spraw rodzinnych. Podczas rozmów miał postawić warunek - przyjdę, jeśli z klubu odejdzie ojciec.

Sławomir Drabik wszystko powiedział

Legendarny zawodnik Włókniarza pracował w klubie przez cztery lata jako trener młodzieży. Najpierw pomagał Bartoszowi Świącikowi, później wielkie postępy przy nim zrobił Mateusz Świdnicki. W wywiadzie z Dariuszem Ostafińskim powiedział, jakie były kulisy rozstania z klubem. - Słyszałem, że Maksym przyszedł z mamą do klubu i taki warunek postawił - zdradził nam Drabik senior, dodając, że zarabiał tylko 40 tysięcy złotych za sezon.

Tej stawki nie wypada nawet porównywać z zarobkami Maksyma. Według naszych informacji, zawodnik za sam podpis otrzymał około 750 tysięcy. Do tego dochodzi stawka za każdy zdobyty punkt w wysokości 7 tysięcy. Drabik ma dobry rok, zdobył już 137 punktów i 10 bonusów, więc teraz ma zagwarantowane 1,8 miliona złotych. Przed nim jeszcze cztery spotkania, spokojnie powinien przekroczyć dwa miliony. Przepaść.

Włókniarz dementował słowa legendy

Zapytaliśmy w klubie, czy to prawda, że legenda została zwolniona, bo taki kaprys miał Maksym. Usłyszeliśmy, że nie. Częstochowscy kibice źle przyjęli informację o rozstaniu ze Sławomirem. Mimo to jego syn został przyjęty jak swój człowiek. W końcu to częstochowianin z krwi i kości. Życie napisało jednak taki scenariusz, że pierwszy raz w macierzystym klubie wystąpił w wieku 25 lat. Kiedy przyszedł czas na licencję, Włókniarz zbankrutował. Musiał obrać inną drogę. Był pierwszoligowy Orzeł, ale skrzydła rozwinął w Sparcie Wrocław, gdzie jeździł w latach 2015-2020. 2021 rok to zawieszenie, a 2022 spędził w Motorze Lublin, czyli w drużynie, przeciwko której zmierzy się w półfinale PGE Ekstraligi.

Minie jeszcze trochę czasu aż Drabik junior wyrówna sukcesy ojca we Włókniarzu (jeśli w ogóle kiedykolwiek to zrobi). Zdobył on przecież wszystkie trzy medale DMP. Przez całą karierę wywalczył wiele innych medali - zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Do dziś jest ulubieńcem częstochowskich trybun.

Sławomir Drabik i Dariusz Śledź, sztab trenerski Sparty Wrocław / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Prezes Michał Świącik przygląda się pracy duetu Lech Kędziora, Jarosław Dymek / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński