Zamienią stroje na… fartuchy. Powód chwyta za serce

Do inauguracji sezonu żużlowego w naszym kraju pozostało już coraz mniej czasu. Główni bohaterowie nadchodzących zmagań odliczają już nie miesiące, a tygodnie do pierwszych treningów. Niektóre ekipy są już zresztą za zgrupowaniami mającymi na celu lepsze poznanie się zawodników, by ci wzorowo współpracowali od samego startu ligi.