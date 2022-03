Zamienią motocykl na kamizelki kuloodporne

Motocykl pod młotek przekazał Rafał Prokopiuk z Zielonej Góry, wraz z żużlowcem Arged Malesa TŻ Ostrovii Ostrów Wielkopolski, Grzegorzem Walaskiem. - Podczas ostatniego treningu postanowiliśmy, wraz z Grzegorzem, wystawić na aukcję nasz wspólny projekt czyli odrestaurowany (kolekcjonerski - w stanie spoczynku) motocykl żużlowy, który ma dla nas potężną wartość sentymentalną - czytamy w poście.

Dużo uwagi poświęca się szczególnie tym, którzy uciekają przed wojną albo w ramach Ukrainy, albo poza jej granice. Polacy i inni pomagający napadniętemu państwu, nie zapominają jednak też o potrzebach militarnych. - Wszystkie pieniążki z tej akcji będą przeznaczone na zakup kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i powerbanków - napisano w poście, gdzie można licytować motocykl.

Akcja odbywa się pod patronatem fundacji Warto Jest Pomagać, do której trafią środki od zwycięzcy licytacji. Będzie ona trwać do piątku, do godziny 20. Cenę wywoławczą motocykla ustalono na 1000 zł, jednak już teraz najwyższa oferta to 8 tysięcy złotych.