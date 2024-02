Żałuje odejścia "złotego dziecka". Przez ten transfer przegra kolejny sezon?

Żużel. Jerzy Kanclerz: Gdyby był Wiktor Przyjemski...

Prezes Polonii jest w żużlu od wielu lat, widział w tym sporcie niemal już wszystko, dlatego zachowuje spokój i niczego nie chce gwarantować kibicom. - Nikogo nie lekceważę. Wymieniam wszystkie zespoły Metalkas 2. Ekstraligi w gronie groźnych przeciwników. Gdyby Wiktor Przyjemski był z nami, dałbym nam 90 proc. szans. Nie ma go, dlatego uważam, że znajdujemy się w gronie kilku zespołów aspirujących do awansu - skomentował prezes bydgoskiego klubu.

Żużel. Grudziądz i Chorzów w cyklu SEC. Gra toczy się o wielką stawkę



Kanclerz przyznał, że wiele sobie obiecuje po takich zawodnikach jak Krzysztof Buczkowski i Kai Huckenbeck. - Nie mieliśmy zawodników, poza Wiktorem Przyjemskim, którzy w biegach nominowanych dawaliby te decydujące, zwycięskie punkty. Sądzę, że Krzysiu i Kai spełnią taką rolę. Marzę o awansie z Polonią do Ekstraligi. To byłaby kropka nad "i" w moim życiu, w którym żużel zajmuje ważną część - zaznaczył.



Czy do trzech razy sztuka? Dla Polonii będzie to piąty rok na zapleczu PGE Ekstraligi, ale dopiero trzeci raz Kanclerz głośno mówi o awansie. W 2022 roku bydgoszczanie przegrali w półfinale rozgrywek z Falubazem (awansowały Wilki), a w 2023 również na etapie półfinału lepszy okazał się ROW (awansował Falubaz). Jak będzie teraz?