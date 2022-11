Żałosne zarobki w Szwecji. Cały mecz jak jeden bieg

Polska to dla żużlowców kraina mlekiem i miodem płynąca. Najlepsi kasują za punkt od 10 do 15 tysięcy, więc za same zdobycze w meczu mogą zarobić nawet 150 - 200 tysięcy. To jest przepaść w porównaniu do innych rozgrywek. Jeśli w ogóle jakąkolwiek ligę mamy zestawiać z polską, to ewentualnie warto pochylić się nad Szwecją. Ale i tam wygląda to bardzo marnie. Do tego stopnia, że w jednym biegu w Polsce dany zawodnik może zarobić więcej niż podczas meczu w Szwecji. Brzmi kuriozalnie, ale to prawda.