Fogo Unia Leszno zakończyła sezon zasadniczy porażką w Krośnie (43:47). Drużyna Piotra Barona wróciła do domu bez punktów (bonusa też przegrała, bo u siebie wygrała 46:44), ale za to z awansem do play-off i z nowym zawodnikiem. Sprawa została załatwiona po cichu, bo o tym, że Unia interesuje się Andrzejem Lebiediewem nie wiedział prawie nikt. Łotysza miały wyrywać sobie z rąk GKM, Apator i Falubaz.