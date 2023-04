Zakończył karierę w ciszy? To będzie teraz robił

Lampart mentorem utalentowanego nastolatka

Lampart bez kontraktu z klubem

Ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale faktem jest, że zawodnik nie podpisał w okresie transferowym żadnej umowy w lidze polskiej i długo nie zabierał głosu, co do swoich planów na przyszłość.

W tygodniu Lampart na Instagramie odpowiadał na pytania kibiców i ci bardziej dociekliwi zaczepili żużlowca o to, co będzie teraz robił. Zawodnik dał do zrozumienia, że ciągnie go na motocykl, ale teraz skupi się głównie na prowadzeniu juniora - Bartosza Bańbora, który jest jego oczkiem w głowie, a wszelakiej maści eksperci zgodnie uważają, że chłopak ma papiery na świetnego zawodnika.