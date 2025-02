Zakochał się w polskim mieście. Padły zaskakujące słowa

Wybrzeże Gdańsk jest czterokrotnym srebrnym medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. Kiedyś o sile zespołu decydowali wychowankowie, aktualnie gdański klub polskich żużlowców na co dzień mieszkających w Gdańsku posiada tylko w formacji młodzieżowej. Wyjątkiem jest jeden senior. Co ciekawe - jest nim nowy nabytek, Duńczyk Benjamin Basso, który mieszka nad polskim morzem już drugi rok. Utalentowany zawodnik nie ukrywa, że był to jeden z czynników, dla których postanowił przenieść się do Wybrzeża.



