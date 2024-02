Zainwestowali fortunę. Klub dostał marne grosze

Urząd Miasta Krosno rozpoczął modernizację stadionu przy ul. Legionów 1 już po awansie do PGE Ekstraligi, w 2022 roku. Choć były obawy, że prace się przesuną, przez co Wilki nie będą mogły zainaugurować sezonu na własnym torze w wyznaczonym terminie, wszystko poszło zgodnie z planem.

Na stadion przeznaczono 20 milionów

Wszelkie prace na stadionie w ostatecznym rozrachunku wyniosą przeszło dwadzieścia milionów złotych . To gigantyczna suma jak na podwórko żużlowe. Choć sporo już zrobiono, a stadion w Krośnie wygląda o niebo lepiej niż przed dwoma laty, wciąż przeprowadzane będą prace modernizacyjne. I tak na rok 2024 w budżecie miasta zaplanowano kwotę 11 480 000 złotych na dalsze prace modernizacyjne.

Zabrakło kasy dla Wilków Krosno

Przez modernizacje na stadionie, które pochłonęły fortunę, zabrakło funduszy dla Cellfast Wilków Krosno. Krośnianie i tak nie należeli do ubogich, bo łokciami rozpychali się na rynku transferowym, wyrywając z innych klubów m.in. Jasona Doyle’a oraz Krzysztofa Kasprzaka. Dobre zarządzanie klubem oraz liczne grono sponsorów miało na to przełożenie.

Wilki Krosno w 2023 roku mogły liczyć na wsparcie kwotą zaledwie 288 000 złotych. To tak naprawdę zaledwie 20% tego, na co mogą liczyć inne kluby, które wspierane są w PGE Ekstralidze mniejszymi kwotami. Takie pieniądze to byłoby też najmniejsze wsparcie z miasta dla pierwszoligowych klubów. Krótko mówiąc patrząc tylko na finanse przekazywane z urzędu miasta na klub żużlowy, krośnianie wciąż są w najniższej lidze żużlowej w Polsce.