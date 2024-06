Zagraniczna gwiazda pogodzona z porażką. Polak jest poza zasięgiem

Fredrik Lindgren, Szwecja: - To, co się wydarzyło było niesamowite. Miałem szybki motocykl, ale cały czas jechałem zewnętrzną częścią toru, by nabrać jeszcze większej prędkości. Starałem się pomóc motocyklowi. Łatwo byłoby pozostać na drugiej pozycji, ale wchodziłem w łuki bardzo głęboko, by dogonić Bartosza i to się udało. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.

