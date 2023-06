Zagłada beniaminka? To może być gwóźdź do trumny

Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że Cellfast Wilki Krosno są na dobrej drodze do utrzymania w PGE Ekstralidze. Od tego czasu jednak sporo się zmieniło. Przede wszystkim to, że nieoczekiwanie punkty dopisał sobie do tabeli GKM Grudziądz. Teraz to beniaminek musi zrobić coś ekstra, a to wcale nie będzie takie łatwe. Niedługo czeka go zaległy mecz z Włókniarzem. To trzeba wygrać.