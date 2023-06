Zagadkowe odejście trenera. Wytrwał w klubie dwa miesiące

Po awansie do PGE Ekstraligi władze ekipy z Podkarpacia postanowiły znacznie rozbudować sztab szkoleniowy. Do menedżera Michała Finfy i trenera Ireneusza Kwiecińskiego dołożono m.in. Sebastiana Ułamka oraz Janusza Stachyrę.

Odkąd Lewiszyn przyjechał do Polski klub szukał mu mentora, człowieka, który dołączy do jego teamu i odpowiednio nim pokieruje, dlatego mieszkający od lat w Krośnie i będący w zasadzie na miejscu Chrzanowski wydawał się naturalnym wyborem. Zwłaszcza, że wychowanek Apatora Toruń posiada papiery instruktora sportu żużlowego i obeszłoby się bez wysyłania go na dodatkowe kursy.