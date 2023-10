Co siedziało w głowie Kurmańskiego?

Przed śmiercią nie uciekniesz. Możesz jedynie jak w filmie ,"oszukać przeznaczenie". To stwierdzenie idealnie pasuje do sportu żużlowego. Ile razy byliśmy świadkami niecodziennych zdarzeń. Karamboli na stadionach żużlowych nie brakuje. I to takich z których ciężko sobie wyobrazić, że ktoś może je przeżyć lub wyjść z nich bez obrażeń. To ryzyko wpisane w ten sport.