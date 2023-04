Zagadka w składzie 12-krotnego mistrza. Zrobili miejsce dla Zagara?

Czy ROW Rybnik zrobił miejsce w składzie dla kolejnego zawodnika?

Teraz wszystko wygląda tak, jakby ROW szykował się do kolejnego zakupu. Takie wrażenie można odnieść, patrząc na awizowany skład na mecz z Arged Malesą. Junior Kamil Winkler pod jedynką i brak Jana Kvecha pod numerami 1-7 może nic nie znaczyć, ale z drugiej strony ten zestaw jest wprost podręcznikowo ułożony pod dużą zmianę.

A jak duża zmiana, to może to być tylko i wyłącznie Matej Zagar. Słoweniec na razie został ogłoszony jako ekspert Canal+, ale z drugiej strony zawodnik nie powiedział pas. Rozmawia z klubami, przedstawia swoje oferty. Od jednego z działaczy słyszymy, że cena wynosi: 100 tysięcy euro za podpis i tysiąc euro za punkt.

To dużo i mało. Dużo zważywszy na to, że w 1. Lidze Żużlowej takie gaże to absolutne maksimum. Mało, bo jeszcze nie tak dawno ten sam zawodnik życzył sobie zdecydowanie więcej. Nie znalazł się jednak żaden chętny i cena spadła.