Zafundowałby Madsenowi "suszarkę". Włókniarz pod pantoflem swojej gwiazdy [FELIETON]

- Pan kapitan Leon lekko się zagalopował, zaczął wybierać sobie wyścig, w którym wystąpi z rezerwy taktycznej. Gość, który zarabia w Polsce miliony odmawia jazdy. To jest profesjonalista? Madsen na za dużo sobie pozwala, u mnie w klubie takie fochy by nie przeszły. Facet na następny dzień wylądowałby na dywaniku w moim gabinecie. Zafundowałbym Duńczykowi taką suszarkę, że w pięty by mu poszło - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii były menedżer żużlowy Leszek Tillinger.