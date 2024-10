Zadłużyli polski klub i proszą o pieniądze. Fani są bezlitośni

Ebut.pl Stal Gorzów ma około 4,5 miliona złotych długu do spłacenia, by uzyskać licencję na starty w PGE Ekstralidze w przyszłym sezonie. Pełnomocnik zarządu, Dariusz Wróbel do spółki z resztą włodarzy klubu robią, co mogą, by ratować Stal. Problem w tym, że ich pomysł w postaci zrzutki jest postrzegany jako "strzał w kolano". Widzą to nie tylko kibice innych ośrodków, ale też część kibiców Stali. - Zbiórka? Chyba każdy będzie wolał wesprzeć potrzebującą osobę - pisze jeden z kibiców. Są też fani, którym pomysł się podoba.