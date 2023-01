Zadłużony klub zrobił przelewy po naszej publikacji

To był szok, gdy Krzysztof Cegielski zdradził, że choć sezon dawno się skończył, to kluby wciąż nie są rozliczone z zawodnikami . - Po waszej publikacji wiele się zmieniło - mówi nam teraz Cegielski.

Kluby PGE Ekstraligi ruszyły w sprawie spłaty długów

- Te dwa kluby, które miały zaległości w stosunku do trzech zawodników, zaczęły działać - opowiada Cegielski. - Jeden z nich przelał już nawet pierwsze raty i ustalił z żużlowcami harmonogram spłat pozostałej części zaległości. Drugi z klubów przymierza się z kolei bardzo poważnie do załatwienia sprawy.

Greg Hancock kiedyś dostał karę za taką umowę

Umowy ze sponsorami spisane przed 30 października 2022 nie były chronione w procesie licencyjnym. Choć niemal wszyscy je podpisywali, to były one zabronione. Zawodnik mógł być nawet za taki dodatkowy kontrakt ukarany. Kiedyś Ekstraliga nałożyła za to grzywnę na Grega Hancocka. Nie patrzono, że to mistrz świata. Dodatkowa umowa wyszła na jaw i żużlowiec musiał za to zapłacić.