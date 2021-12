Rządzący eWinner Apatorem Toruń państwo Termińscy nosili się z zamiarem zmiany szkoleniowca od dłuższego czasu. Na swojej liście życzeń mieli 2 nazwiska - Piotra Barona z Fogo Unii Leszno oraz Dariusza Śledzia prowadzącego Betard Spartę Wrocław. Ostatecznie jednak nie udało im się pozyskać żadnego z nich, więc postanowiono kontynuować współpracę z Tomaszem Bajerskim.

Bajerski zwolnił mu miejsce

Kontraktu trenera co prawda nie przedłużono, ale informacja o jego pozostaniu na Motoarenie została podana oficjalnie. Wszystko zmieniło się po publikacjach Interii, na której łamach była partnerka Bajerskiego zarzucała szkoleniowcowi Apatora, że ten oszukał ją finansowo. Zarzuty były odbierane o tyle poważniej, że były żużlowiec był przed laty skazany prawomocnym wyrokiem za wyłudzenie kredytów. Spędził ponad rok w zakładzie karnym.

Termińscy nie chcieli by prywatne problemy Bajerskiego zagrażały dobremu imieniu klubu i postawili mu ultimatum. Do stycznia miał uregulować wszelkie należności, po czym wrócić do pracy dla Apatora. Trenerowi nie spodobało się takie rozwiązanie. - Nawet mnie nie wysłuchano, choć mam dowody, że pani Monika nie mówi prawdy. W tej sytuacji moja dalsza praca w klubie, który mi nie ufa, nie ma najmniejszego sensu - twierdził.

Apator znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Sytuacja na giełdzie trenerów jest jeszcze słabsza niż wczesną jesienią, gdy nie udało im się ściągnąć Barona ani Śledzia. Chwilę po odejściu Bajerskiego spekulowano co prawda o możliwych powrotach do klubu Jacka Frątczaka czy Jacka Gajewskiego, a nawet potencjalnym kontrakcie z byłym selekcjonerem Markiem Cieślakiem, ale ostatecznie wszystko wskazuje na to, iż drużynę poprowadzi Krzysztof Gałańdziuk.

Gałańdziuk - być albo nie być

Działacz do Apatora trafił zaledwie kilka miesięcy temu. Wcześniej piastował stanowisko dyrektora sportowego w Betard Sparcie Wrocław i identyczną funkcję pełnić miał w kujawsko-pomorskim. Jak dotąd ani razu nie zdarzyło mu się wejść w buty szkoleniowca. Nowej roli będzie starał się nauczyć na bardzo głębokich wodach - torunianie dokonali podczas okienka solidnych wzmocnień składu, a Bajerski deklarował przed odejściem, że finał jest ich planem minimum.

Jeśli Gałańdziuk odnajdzie się w nowej roli i sięgnie z Apatorem po spore sukcesy, to jego reputacja w środowisku poszybuje o kilka poziomów. We Wrocławiu twierdzą, że ma na to zadatki, a i do wykonawców swoich planów nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń, bo aż czterej z nich to zawodnicy Grand Prix.

Jeśli jednak projekt nie wypali, to wrocławianin może okazać się spalony. Kibice zarzucą mu, że miał do dyspozycji "samograj", a nie potrafił go wykorzystać. Gałańdziuka czeka więc bardzo emocjonujący sezon.