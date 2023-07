Żąda milionów i bajecznego kontraktu. Czy warto?

Jason Doyle to jedno z najgorętszych nazwisk rynku transferowego w żużlu. Australijczyk na pewno będzie chciał zostać w PGE Ekstralidze, dlatego po spadku Wilków Krosno musi szukać sobie nowego miejsca pracy.

Bajeczny kontrakt Doyle'a

Nie znamy oficjalnych stawek, za które w tym sezonie jeździ w Krośnie Australijczyk. W przestrzeni medialnej najczęściej padały jednak kwoty 1-1,3 miliona złotych za podpis i 13 tysięcy złotych za punkt. To klasyfikuje Doyle'a w gronie najlepiej zarabiających żużlowców w lidze.

Taka gaża oznacza jednak zabezpieczenie w budżecie 3 milionów złotych. Tyle wyjdzie, jeśli Doyle zdobędzie minimum 150 punktów w sezonie. A jest bardzo ostrożna kalkulacja, bo spokojnie stać go nawet na więcej.

Czy Doyle jest warty tych pieniędzy?

Jego tegoroczną formę najlepiej podsumowuje średnia, którą legitymuje się żużlowiec. To 1,944 pkt./bieg, co daje mu dopiero dwudzieste miejsce w rankingu najskuteczniejszych zawodników ligi. To bardzo przeciętny wynik. Nowy klub Doyle'a będzie musiał poważnie zastanowić się, czy jego zakontraktowanie jest warte tak dużych pieniędzy. Chyba, że sam zainteresowany spuści z tonu i obniży swoje żądania.