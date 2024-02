Zaczyna się walka o miejsce w kadrze. Zmarzlik drugi raz na to nie pozwoli

Już 24 marca wielka żużlowa inauguracja sezonu. Kryterium Asów w Bydgoszczy pokaże TVP Sport. Jest ogromne zainteresowanie tą imprezą, bo na starcie stanie aż siedmiu reprezentantów Polski, w tym 4-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Te zawody będą początkiem rywalizacji o skład na finał Speedway of Nations. Dla Zmarzlika będzie to dodatkowo okazja, by zmazać plamę po ubiegłorocznym starcie.