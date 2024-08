Zacznie się rozbiór spadkowicza. Co z największą gwiazdą polskiego klubu?

Mateusz Wróblewski. INTERIA: To było godne pożegnanie z PGE Ekstraligą na świetnie przygotowanym torze. W przeciwieństwie do meczu z Grudziądzem niosła szeroka część toru. Co może pan powiedzieć o przygotowaniu nawierzchni na ten mecz?

Janusz Kołodziej, Fogo Unia Leszno: - Okazało się, że tor źle się zachowuje w trakcie sezonu. Prezes na początku sezonu mówił o tym, by dosypać gliny. My z kolei chcieliśmy nauczyć się toru od nowa, a później w razie czego decydować, co z nim zrobić. Dużo pracy włożyliśmy w to, by wreszcie tor ułożyć. Dzięki toromistrzom ta sztuka się udała, za co należą się im wielkie brawa. Gdybyśmy wcześniej mieli tę wiedzę, toby nam to pomogło. Naciskałem o zewnętrzną, bo wiedziałem, że jak przegram start, to trudno będzie coś zrobić na dystansie. Porobiły się też inne linie i mogliśmy przyciąć do krawężnika. Każdy o tym wiedział, przekazywaliśmy sobie tę wiedzę. Gorzów takiego toru u nas nie widział jeszcze. Reklama

Albo nie chciał widzieć, bo wolał spotkać się w fazie play-off z Toruniem, niż z Grudziądzem.

- Wydaje mi się, że nie. Każdemu zależy na wyniku, a dla nas ten mecz był już przecież i tak o czapkę gruszek.

Żużel. Unia Leszno wiedziała, że jedzie mecz o nic

Jak zmotywowaliście się na ten mecz? Nie wierzę, że nie oglądaliście wcześniejszych spotkań. Z kibiców zeszło ciśnienie, gdy okazało się, że idą na mecz o pietruszkę.

- Oczywiście śledziliśmy sytuację. Trudno było się skupić na rozgrzewce, bo cały czas leciał mecz w Zielonej Górze i do ostatnich chwil obserwowaliśmy, co się dzieje. Moje podejście było nieco inne. Obejrzałem tylko ostatni wyścig i byłem w szoku, bo prezes powiedział, że do ostatnich wyścigów będą się losy toczyły i to się sprawdziło.

Czyli ciśnienie z was nie zeszło?

- Mam wrażenie, że jednak trochę tak. Nie spieszyło nam się do Metalkas 2. Ekstraligi. Tym bardziej, że wszystko nam się potoczyło tak, a nie inaczej. Jesteśmy najbardziej utytułowani, to zasłużony klub, chcieliśmy pokazać, że na spadek nie zasługujemy, a i tak spadliśmy. W moich szeregach luzu jednak nie było, bo chciałem wystąpić jak najlepiej. Myśleliśmy wiele razy co zrobić. Jesteśmy u siebie, można inaczej polewać tor, inaczej się przekładać, o wszystkim rozmawialiśmy... Przed meczem z Gorzowem dobrze wyszło, a w trakcie samego meczu już nawet nie rozmawialiśmy o przełożeniach, tylko którymi ścieżkami jechać. Każdy wiedział, jak ma ustawić motocykl. Po zawodach popłakaliśmy się, bo mimo walki sezon się nie ułożył. Reklama

Żużel. Co z przyszłością Janusza Kołodzieja w Lesznie?

Jako kapitan może pan zabrać głos w temacie transferowym. Kto zostanie w Unii na kolejny sezon, a kto odejdzie? Przeważnie spadkowicza rozbiera się z najlepszych gwiazd.

- Tak naprawdę myślimy o wzmocnieniach, a nie rozbieraniu się. To już kwestia prezesa, ja jestem tylko zawodnikiem.

A pan pozostanie w zespole?

- Dla mnie to nie ma różnicy czy będę jeździć w PGE Ekstralidze czy Metalkas 2. Ekstralidze.

Żużel. Zadyma na trybunach w Lesznie. Ochrona gazowała kibiców

Co powiedzieliście kibicom w trakcie zadymy na trybunach? Wyszliście do nich całym zespołem.

- Andrzej Lebiediew dobrze zareagował. Powiedział żebyśmy całą drużyną do nich wyszli, bo będą jaja na maksa, a gazem strasznie dawało. Uciekaliśmy od tego, bo zaczęliśmy się dusić. Tak naprawdę Grzegorz Zengota opanował sytuację, przemawiał do kibiców. Na szczęście zna dobre przyśpiewki i wiedział co zaśpiewać, by kibiców uspokoić.

Żużel. Sezon kontuzji. Meczu z Falubazem najbardziej żal

Koniec zmagań ligowych, a co z dalszą częścią pana sezonu? Pozostały dwie rundy SEC i coś jeszcze w planach?

- Najchętniej zawiesiłbym kask na kołku. W ogóle nie mam pewności siebie. Mam wrażenie, że motocykl jedzie tam gdzie chce. Objadę dwa turnieje SEC i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Gdybym słabo pojechał z Gorzowem, to pewnie już teraz bym odstawił kevlar. Reklama

Z perspektywy czasu, którego meczu najbardziej żal? Falubaz w domu?

- Dużo tego było, jakieś głupie defekty, upadki, kontuzje. Jak się nie układa, to po całości. To, co wyszło, to fakt, że prezes wyhaczył Bena Cooka. I rywale wygrywali gdzie nie powinni, my wszystko przegrywaliśmy. Kiedy ktoś wrócił po kontuzji, to inny zawodnik przestawał jechać. Fatum. To trzeba ogarnąć. Szczęście sprzyja jednak lepszym.

Co ma Ben Cook w sobie. Przypomina Janusza Kołodzieja na motocyklu...

Przed przyszłym sezonem schudnę. Patrząc na niego to jest potrzebne. W tym sezonie przez kontuzje przytyłem i też mi jest ciężej.

A ile pan waży?

- Powinienem ważyć 55, a ważę bliżej 60. Długo nie mogłem trenować, to aż kusi żeby coś zjeść, tym bardziej, że ciągle trzyma się wagę. To wymuszona sytuacja. Jak sobie czasami nie odmówić czekoladki w sytuacji, gdy wszystko boli... Niestety ze 3 kilogramy mi przybyły.

Janusz Kołodziej. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

