Zaczęło się wielkie odliczanie. Kibice muszą się spieszyć

Sprzedaż biletów na 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw będzie dwuetapowa. Do końca 2023 roku bilety są tańsze, a ich ceny rozpoczynają się od 39 złotych.

- Myśląc 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw - od razu kojarzy się PGE Narodowy, bo to nierozłączni partnerzy - mówi Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego. - Największe żużlowe wydarzenie na świecie, jakim jest cykl SGP, może mieć tylko jeden "dom" i jestem przekonany, że jest nim PGE Narodowy. Znakomite zawody, na nowej nawierzchni i po poszerzeniu toru, jakie odbyły się w 2023 roku były dla wszystkich niezapomnianym widowiskiem. Poprzeczka została zawieszona wysoko. PZM wie jednak, jak zapewnić kibicom wielkie emocje, a zawodnikom świetne warunki do ścigania.

- Warszawa to miejsce szczególne, na mapie światowego cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Tu zawody ogląda się komfortowo, żużlowcy są na wyciągniecie ręki, łatwo i szybko dojeżdża się i dolatuje do stolicy z najodleglejszych miejsc Polski, Europy i świata. W 2024 roku chcemy ponownie zaprosić wszystkich fanów i tych, którzy chcą zobaczyć jeden z najbardziej widowiskowych sportów motorowych na żywo do Warszawy, już 11 maja - dodaje Michał Sikora. Zdaniem Prezesa Polskiego Związku Motorowego, zawody w Warszawie, to wspólny turniej wszystkich kibiców i święto żużla, który jest sportem narodowym w Polsce.