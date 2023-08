Zaczęli płakać i wpadli w panikę. Cała prawda o transferze wielkiego talentu

Klub z Wrocławia od lat słynie z kupowania juniorów z zewnątrz. Tylko w tym sezonie mówiło się o namawianiu do transferu Wiktora Przyjemskiego (Abramczyk Polonia) i Jakuba Krawczyka (Arged Malesa). Finalnie do Sparty powędruje ten drugi, który zastąpi przechodzącego do grona seniorów Bartłomieja Kowalskiego. Fani z Grudziądza obawiają się, że teraz prezes Andrzej Rusko spróbuje wyrwać z Grudziądza właśnie Małkiewicza.

Zapłacili za niego około 60 tysięcy złotych. Jest jednym z objawień sezonu



Niedawno pisaliśmy artykuł o prezencie dla Małkiewicza na 16. urodziny. Młody zawodnik miał dostać możliwość debiutu na torach PGE Ekstraligi w meczu w Częstochowie. Tam nie wystąpił, bo GKM wypożyczył go do Sparty. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to utalentowany junior będzie mógł odjechać tam aż siedem spotkań. Zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłym sezonie. A Małkiewicz ma podpisaną umowę w Grudziądzu na kolejne dwa lata. To GKM trzyma wszystkie karty w swoich rękach.



Szybka kontra. Kto odpowie za przykrycie sukcesu skandalem? / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Sparta chciała Trześniewskiego i... nadal jeździ w ROW-ie Rybnik

W komentarzach pada również przykład Pawła Trześniewskiego, którego wrocławianie kusili rok temu. Junior był zdecydowany na odejście z ROW-u. Chciał rozwiązać ważny kontrakt, ale na takie rozwiązanie nie zgodził się prezes Krzysztof Mrozek. Sprawa zakończyła się porozumieniem i ten zawodnik nadal startuje w Rybniku. Zakładając nawet najgorszy scenariusz, czyli chęć przenosin wychowanka GKM-u do Sparty, to sytuacja z Trześniewskim pokazuje, że to nie jest takie proste.

Rosjanin ma klub na następny sezon. Tam wystartuje



GKM w przeciwieństwie do ROW-u startuje w PGE Ekstralidze, która jest magnesem dla młodych. Działacze z Grudziądza na przestrzeni ostatnich lat przeznaczyli na szkolenie młodzieży wielkie pieniądze. Przykłady Kacpra Pludry oraz Kacpra Łobodzińskiego pokazują, że w GKM-ie też można się rozwijać. Następny w kolejce do tego rozwoju jest Małkiewicz, o którym już od lat słychać, że drzemie w nim duży potencjał. W Grudziądzu nikt nie wpadnie na pomysł, aby się go pozbywać.



Niektórzy kibice pozytywnie przyjęli wypożyczenie młodego talentu. Życzyli mu powodzenia i pisali, że to jest "ich przyszłość".



Kibice GKM-u Grudziądz / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Stadion GKM-u Grudziądz / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan